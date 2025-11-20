Une jeune femme soupçonnée d’avoir extorqué plus de 65 000 € à un homme de 86 ans dans les Yvelines

Une jeune femme de 21 ans est poursuivie pour avoir profité de la vulnérabilité d’un homme âgé, auquel elle aurait soutiré des dizaines de milliers d’euros et un véhicule neuf. Les enquêteurs ont retrouvé chez elle, à Boissy-sans-Avoir (Yvelines) maroquinerie et articles de luxe achetés avec l’argent de la victime.