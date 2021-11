Une femme et un enfant blessés dans un accident de la circulation sur l'A 13, dans l'Eure

Une femme de 32 ans et un enfant de 2 mois ont été transportés au centre hospitalier des Feugrais près d'Elbeuf (Seine-Maritime) après avoir été légèrement blessés dans un accident de la circulation.



L'accident s'est produit sur l'autoroute A 13, dans le sens province - Paris au niveau de la barrière de péage d'Heudebouville (Eure), dimanche 31 octobre, vers 22 heures. Un véhicule en a heurté un autre par l'arrière "à faible allure" selon les secours.



Six personnes ont été impliquées, deux d'entre elles - la femme et l'enfant - ont été légèrement blessées dans le choc.