Un quinquagénaire poignardé à mort au Havre : un jeune majeur interpellé

.Alertés, les policiers découvrent sur la voie publique la victime grièvement blessée . L’homme est pris en charge par les secours dans un état d’urgence absolue, mais il décède en tout début d’après-midi à l’hôpital.

Peu après, à proximité des lieux, un jeune majeur est interpellé. Il porte sur lui un couteau ensanglanté et présente des traces de sang sur les mains et les vêtements. Il est placé en garde à vue.

Selon le parquet, l’individu se trouvait sous l’influence de l’alcool et de stupéfiants, ce qui a retardé son audition.