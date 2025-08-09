Un quinquagénaire poignardé à mort au Havre : un jeune majeur interpellé

Une violente agression au couteau a coûté la vie à un homme d’une cinquantaine d’années, dans la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 août 2025, au Havre (Seine-Maritime). Les faits se sont déroulés vers 3 heures du matin, rue Anatole-France..
Une victime en urgence absolue
.Alertés, les policiers découvrent sur la voie publique la victime grièvement blessée. L’homme est pris en charge par les secours dans un état d’urgence absolue, mais il décède en tout début d’après-midi à l’hôpital.
Peu après, à proximité des lieux, un jeune majeur est interpellé. Il porte sur lui un couteau ensanglanté et présente des traces de sang sur les mains et les vêtements. Il est placé en garde à vue.
Selon le parquet, l’individu se trouvait sous l’influence de l’alcool et de stupéfiants, ce qui a retardé son audition.
« Aucun souvenir » des faits
Lors de ses premières déclarations, le suspect a affirmé ne garder aucun souvenir de la soirée. Un examen médical n’a révélé « aucun trouble psychique ayant altéré ou aboli son discernement ».
L’analyse des images de caméras de surveillance et les témoignages recueillis montrent qu’une altercation a éclaté entre les deux hommes. La victime, tombée au sol, aurait alors reçu de multiples coups de couteau alors qu’elle était déjà à terre.
Mis en examen pour meurtre
Ce samedi, une information judiciaire a été ouverte pour meurtre commis par une personne en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise de stupéfiants. Le placement en détention provisoire a été requis par la procureure de la République, Soizic Guillaume. La peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité.