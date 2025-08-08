Connectez-vous S'inscrire

Le Havre : un homme grièvement blessé en pleine nuit, réanimé et hospitalisé en urgence absolue


Un homme de 51 ans a été découvert en arrêt cardio-respiratoire, cette nuit, rue Anatole-France au Havre. Pris en charge par les secours, il a été transporté en urgence absolue vers un hôpital.



Vendredi 8 Août 2025 - 17:15



Illustration Adobe Stock
Il était exactement 3h31 cette nuit de jeudi à vendredi lorsque les secours ont été alertés pour une intervention rue Anatole-France, au Havre (Seine-Maritime). À leur arrivée, les sapeurs-pompiers, accompagnés d’une équipe du SMUR, ont découvert un homme de 51 ans grièvement blessé, présentant des plaies multiples et en arrêt cardio-respiratoire.

Selon les premiers éléments, une tentative de réanimation a été immédiatement engagée par les policiers arrivés en premier sur place. L’équipe de secours a ensuite pris le relais pour poursuivre les manœuvres de réanimation cardio-pulmonaire.

Transporté en urgence absolue

Grâce à la coordination entre policiers, sapeurs-pompiers et médecins du SMUR, le quinquagénaire a pu être stabilisé avant d’être évacué en urgence absolue vers le centre hospitalier le plus proche.

Une enquête est en cours pour déterminer l’origine des blessures et les circonstances de l’intervention.





