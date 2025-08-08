Le Havre : un homme grièvement blessé en pleine nuit, réanimé et hospitalisé en urgence absolue

Un homme de 51 ans a été découvert en arrêt cardio-respiratoire, cette nuit, rue Anatole-France au Havre. Pris en charge par les secours, il a été transporté en urgence absolue vers un hôpital.



Il était exactement 3h31 cette nuit de jeudi à vendredi lorsque les secours ont été alertés pour une intervention rue Anatole-France, au Havre (Seine-Maritime). À leur arrivée, les sapeurs-pompiers, accompagnés d’une équipe du SMUR, ont découvert un homme de 51 ans grièvement blessé, présentant des plaies multiples et en arrêt cardio-respiratoire.



Selon les premiers éléments, une tentative de réanimation a été immédiatement engagée par les policiers arrivés en premier sur place. L’équipe de secours a ensuite pris le relais pour poursuivre les manœuvres de réanimation cardio-pulmonaire.

Transporté en urgence absolue Grâce à la coordination entre policiers, sapeurs-pompiers et médecins du SMUR, le quinquagénaire a pu être stabilisé avant d’être évacué en urgence absolue vers le centre hospitalier le plus proche.



Une enquête est en cours pour déterminer l’origine des blessures et les circonstances de l’intervention.





En Une | En ce moment | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | L'Info en continu | UNE | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | LOISIRS | En bref | SOCIÉTÉ | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | Notifications