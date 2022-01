Un père et ses deux fils en garde à vue pour des violences volontaires à Gonfreville-l'Orcher

Au même moment, se présentent le mis en cause et ses deux fils. Le père insulte les fonctionnaires et essaie de les repousser vigoureusement. L'un des fils s'interpose et tente alors d'étrangler un policier.



Un second équipage de la CI arrive en renfort afin d'interpeller les deux hommes. A cet instant, le second fils devient particulièrement violent et donnent des coups de pied à une policière au niveau de la jambe et à un de ses collègues à la cheville. Il est finalement neutralisés et menottés ainsi que son frère et son père.



Les trois hommes ont été placés en garde à vue pour dégradations et violences volontaires ainsi que outrages, rébellion et violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique.