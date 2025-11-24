Un jeune homme suicidaire intercepté in extremis au-dessus du bassin du Commerce au Havre

En cas de détresse psychologique ou d’idées suicidaires, le 3114 (numéro national de prévention du suicide) est accessible 24h/24 et 7j/7, appel gratuit et confidentiel.

Un jeune homme de 22 ans, domicilié au Havre, a été secouru alors qu’il se trouvait en situation de détresse, assis sur la rambarde de la passerelle François-Le-Chevalier, les jambes au-dessus du bassin du Commerce. Les faits se sont déroulés dimanche peu avant 22h30. Son frère, présent sur place, avait tenté de le raisonner.Les équipages de police secours, épaulés par la police municipale, sont parvenus à l’approcher avant de le ceinturer et de le ramener au sol. Le jeune homme, qui menaçait de sauter, a ensuite été confié aux sapeurs-pompiers.Les secours l’ont transporté vers un centre hospitalier pour évaluation et prise en charge médicale.