Un jeune homme suicidaire intercepté in extremis au-dessus du bassin du Commerce au Havre


Les policiers sont parvenus à maîtriser un jeune Havrais assis dans le vide sur la passerelle François-Le-Chevalier, dans la nuit de dimanche à lundi. Il a été pris en charge par les secours.



Lundi 24 Novembre 2025 - 11:27


Le jeune homme était assis sur le rebord de la passerelle au-dessus du bassin disposé à se jeter dans le vide - Illustration Google Maps
Un jeune homme de 22 ans, domicilié au Havre, a été secouru alors qu’il se trouvait en situation de détresse, assis sur la rambarde de la passerelle François-Le-Chevalier, les jambes au-dessus du bassin du Commerce. Les faits se sont déroulés dimanche peu avant 22h30. Son frère, présent sur place, avait tenté de le raisonner.

Les équipages de police secours, épaulés par la police municipale, sont parvenus à l’approcher avant de le ceinturer et de le ramener au sol. Le jeune homme, qui menaçait de sauter, a ensuite été confié aux sapeurs-pompiers.

Les secours l’ont transporté vers un centre hospitalier pour évaluation et prise en charge médicale.
 
  • En cas de détresse psychologique ou d’idées suicidaires, le 3114 (numéro national de prévention du suicide) est accessible 24h/24 et 7j/7, appel gratuit et confidentiel.




