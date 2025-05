Un incendie détruit une chaumière à Critot, deux personnes relogées

Les deux occupants des lieux avaient pu évacuer les lieux avant l’arrivée des secours. Ils sont sains et saufs, mais leur logement étant inhabitable, ils seront relogés temporairement chez des voisins, indique le service départemental d’incendie et de secours (SDIS 76).



Jusqu’à 25 sapeurs-pompiers et neuf engins ont été mobilisés au plus fort de l’intervention. Les opérations de déblai de la toiture en chaume étaient encore en cours en fin de soirée.