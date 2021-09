Un immeuble en feu ce jeudi soir rue Caron à Rouen : 28 sapeurs-pompiers sont sur place

Il n’y a pas de notion de victime à cette heure, indique un officier du centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis).

Deux adultes et un bébé avaient évacués les lieux avant l'arrivée des secours. Ils sont indemnes. Cette famille va être relogée pour la nuit par des voisins.



Dans l’immédiat, 28 sapeurs-pompiers sont sur place avec 8 engins.



Les secours demandent aux riverains et habitants d’éviter le secteur.



Plus d’informations à venir.