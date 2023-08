Un hangar de 20 000m2 en proie aux flammes à Étreville (Eure) : 50 sapeurs-pompiers sur place

Cinquante sapeurs-pompiers de dix centres de secours et d’incendie de l’Eure sont engagés depuis 7h30 ce samedi 26 août sur un important incendie à Étreville.



Le feu s’est déclaré dans un hangar de 20 000m2 situé au 238 rue de Martonne, un site où sont installées deux entreprises spécialisées dans la destruction de déchets.



On ignore dans l’immédiat ce que contient le bâtiment concerné. Un poste de commandement (PC) a été activé sur le lieu de l’incendie en relation avec le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis), à Évreux, pour suivre l’évolution du sinistre et évaluer les besoins en moyens d’intervention.



Plus d’infos à venir