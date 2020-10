Un fusil à pompe, des munitions et de la drogue saisis lors d’une opération de police à Évreux

Cette opération, menée sur réquisition du procureur de la République, hier, entre 15 heures et 17 heures, a mobilisé 14 fonctionnaires de la police nationale et 7 de la police municipale.



Les deux mis en cause ont été placés en garde à vues pour détention d’armes et de produits stupéfiants.



Dans un communiqué, le préfet de l’Eure n’a pas manqué de féliciter « les effectifs engagés pour la réussite de cette opération ».