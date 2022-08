Un exhibitionniste arrêté dans le square Verdrel à Rouen : la police lance un appel à témoins

Dans le cadre d'une enquête ouverte pour exhibition sexuelle, la brigade des mineurs de l'hôtel de police de Rouen a lancé un appel à témoins afin d'identifier d'éventuelles victimes.



Les faits se sont déroulés le dimanche 28 août dernier, dans le square Verdrel à Rouen. Entre 14h et 17h30, un homme a été aperçu à proximité d'une aire de jeux où se trouvaient des enfants. Assis sur un banc, tout à côté, l'individu, la main dans le pantalon, se masturbait à la vue de tous.



Un témoin a signalé les faits à la police qui a dépêché sur place un équipage de la brigade canine. Le suspect a été interpellé et placé en garde à vue. Il s'agit d'un homme âgé de 49 ans.



Les enquêteurs cherchent à savoir si d'autres personnes (adultes et enfants) ont été témoins ou victimes de cet homme. Ils peuvent contacter les enquêteurs aux numéros figurant sur l'appel à témoins ci-dessous.