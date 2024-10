Un corps non identifié repêché dans la Seine à Rouen : des expertises sont en cours

« A ce stade, rien n’a permis son identification, et le corps semble avoir passé un long moment dans l’eau », précise Sébastien Gallois, procureur de la République de Rouen, confirmant une information de notre confrère Actu76.



Plusieurs expertises sont prévues : autopsie, recherches ADN, et analyses toxicologiques, poursuit le magistrat. Elles devraient permettre de déterminer l’origine de la mort et à quand elle remonte.