Un commissaire de police du Havre (Seine-Maritime) a été sérieusement blessé à une main alors qu’il se trouvait sur un dispositif de maintien de l’ordre devant la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) du Havre.



Un rassemblement de manifestants opposés à la réforme des retraites (ils étaient 250 à 300 selon la préfecture), essentiellement des dockers, était organisé ce mercredi vers 18 heures, devant les locaux de la CCI où était prévue la cérémonie des vœux.



Selon plusieurs sources, les manifestants ont tenté de pénétrer dans la CCI. Ils auraient brisé une porte et lancé des pétards d’artifices et des fumigènes à l’intérieur.



Est-ce à ce moment là que le commissaire de police aurait voulu ramasser un des pétards ? Toujours est-il que c’est à cet instant que l’engin a explosé et l’a blessé grièvement à la main droite. Il a « un doigt arraché et de multiples fractures à la main », confirme le syndicat des commissaires de la Police nationale (SCPN) sur Twitter.



Un autre commissaire a également été blessé et souffre d’acouphènes.