Un cas confirmé de Covid-19 entraîne la fermeture d’une école à Saint-Étienne-du-Rouvray

L’école primaire Louis-Pergaud à Saint-Étienne-du-Rouvray, en Seine-Maritime, est fermée, à titre préventif, à partir de demain, jeudi 25 juin, et jusqu’à la fin de l’année scolaire. Une personne travaillant dans cet établissement a en effet été testée positive au Covid-19, annonce, ce mercredi 24 juin, la préfecture de la Seine-Maritime.



L'Agence régionale de santé de Normandie, en lien avec l’Éducation Nationale et le maire de la commune, a procédé à une évaluation de la situation. Mais compte tenu des clusters en cours d’investigation à Saint-Étienne-du-Rouvray, « il a été décidé de fermer l’école à titre préventif et de tester largement l’ensemble des personnels et des élèves de cette école », indique la préfecture dans un communiqué.



La fermeture de l’école pour un cas de Covid identifié, s’est faite, conformément à la procédure en vigueur en de tels cas.



La personne testée « positif » est actuellement en isolement à domicile. Les contacts à risque identifiés dans le cadre du contact tracing seront placés en quatorzaine.