Un bus de la TCAR livré à lui-même après un malaise (mortel) de son conducteur, près de Rouen

Le bus était livré à lui même et s'est immobilisé contre le muret d'une habitation, après avoir parcouru trois cents mètres et arraché 500 mètres de clôture d'une société.



La scène, qui aurait pu tourner au drame, s'est déroulée ce mardi matin, peu après six heures, à Saint-Léger-du-Bourg-Denis, une commune de l'agglomération rouennaise. Un chauffeur de la TCAR, avait pris son service un peu plus tôt. Il circulait au volant de son bus route de Lyons-la-Forêt. Quand soudain, il a été victime d'un malaise cardiaque.



Livré à lui même, le mastodonte, qui ne transportait heureusement aucun passager, est sorti de sa voie et a arraché le grillage d'une société sur une cinquantaine de mètres, selon les constatations de la police.