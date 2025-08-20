Connectez-vous S'inscrire

Un bruit suspect alerte un riverain : la police arrête deux suspects dans un parking souterrain à Rouen


La brigade canine et la BAC ont surpris deux jeunes de 18 ans dans une voiture dont la plaque d'immatriculation avait été retirée pour être falsifiée.



Mercredi 20 Août 2025 - 15:18



Les deux jeunes ont été interpellés pour recel de vol - Illustration
Peu après 2 heures du matin, ce mercredi 20 août, un témoin alerte la police après avoir entendu un bruit suspect dans un parking souterrain situé rue Jacques-Fouray, à Rouen (rive gauche).

Un véhicule sans plaque et du matériel suspect

A leur arrivée sur place, les policiers de la brigade anticriminalité et de la brigade canine entendent à leur tour un ronronnement de moteur provenant du deuxième niveau du parking en sous-sol. En inspectant les lieux, ils découvrent une voiture avec deux hommes à bord. Le véhicule, moteur tournant, est dépourvu de plaque d’immatriculation.


Les agents retrouvent cette dernière à proximité, au sol : une lettre y avait été grossièrement falsifiée, le « R » transformé en « B ». Dans l’habitacle, les policiers saisissent également une paire de gants, une pince à rivets et une visseuse électrique.

Deux jeunes placés en garde à vue

Âgés de 18 ans, les deux occupants ont été immédiatement interpellés. L’un est originaire d’Oissel (Seine-Maritime), l’autre d’une commune de l’Eure. Selon une source policière, l’un des suspects est par ailleurs visé par une fiche lui interdisant de paraître en Seine-Maritime.

Les deux jeunes ont été placés en garde à vue pour recel de vol, a indiqué la police.





