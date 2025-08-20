Un bruit suspect alerte un riverain : la police arrête deux suspects dans un parking souterrain à Rouen

La brigade canine et la BAC ont surpris deux jeunes de 18 ans dans une voiture dont la plaque d'immatriculation avait été retirée pour être falsifiée.



Peu après 2 heures du matin, ce mercredi 20 août, un témoin alerte la police après avoir entendu un bruit suspect dans un parking souterrain situé rue Jacques-Fouray, à Rouen (rive gauche).

Un véhicule sans plaque et du matériel suspect A leur arrivée sur place, les policiers de la brigade anticriminalité et de la brigade canine entendent à leur tour un ronronnement de moteur provenant du deuxième niveau du parking en sous-sol. En inspectant les lieux, ils découvrent une voiture avec deux hommes à bord. Le véhicule, moteur tournant, est dépourvu de plaque d’immatriculation.





Les agents retrouvent cette dernière à proximité, au sol : une lettre y avait été grossièrement falsifiée, le « R » transformé en « B ». Dans l’habitacle, les policiers saisissent également une paire de gants, une pince à rivets et une visseuse électrique.

Deux jeunes placés en garde à vue Âgés de 18 ans, les deux occupants ont été immédiatement interpellés. L’un est originaire d’Oissel (Seine-Maritime), l’autre d’une commune de l’Eure. Selon une source policière, l’un des suspects est par ailleurs visé par une fiche lui interdisant de paraître en Seine-Maritime.



Les deux jeunes ont été placés en garde à vue pour recel de vol, a indiqué la police.





