Un bâtiment agricole de 2 000 m2 en feu à Hénouville en Seine-Maritime : plus de 120 bovins évacués

Un impressionnant incendie a détruit un bâtiment de 2 000 m² dans la nuit de samedi à dimanche à Hénouville. Aucun animal n’a été blessé grâce à l’intervention rapide du propriétaire et des secours.