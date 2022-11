Un accident entre deux poids-lourds et une voiture sur l'A151 fait un blessé léger près de Rouen

Un accident de la circulation est survenu ce lundi matin peu avant 8h30 sur l'autoroute A151, dans le secteur de Pissy-Pôville près de Rouen (Seine-Maritime). Il a impliqué, dans le sens Dieppe - Rouen, une voiture de tourisme et deux poids-lourds transportant respectivement de la graisse animale et de l'engrais.



La collision, dont les circonstances ne sont pas encore précisément établies, a fait trois victimes qui ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers. L'une d'entre elles, légèrement blessée, était incarcérée dans son véhicule. Elle a été transportée, en urgence relative, vers l'hôpital le plus proche.



La circulation a été régulée sur une voie par des agents de la direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (Dirno) le temps des opérations de secours qui ont mobilisé 11 sapeurs-pompiers et 4 engins.