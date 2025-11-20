Connectez-vous S'inscrire

Un Havrais décroche plus de 44 000 € au Pasino du Havre, en Seine-Maritime


Nuit de chance au Pasino du Havre où un joueur régulier a raflé un jackpot de 44 037,40 € sur une machine à sous.



Jeudi 20 Novembre 2025 - 18:54


L'heureux gagnant a tiré le jakpot sur cette machine à sous
Le gain est tombé en pleine nuit, déclenchant l’euphorie de l’heureux gagnant, un Havrais d’une cinquantaine d’années qui préfère rester anonyme. Habitué des lieux, il a confié avoir vécu « une très belle surprise », un cadeau inattendu qui l’a laissé sans voix.

La direction du Pasino salue « un moment toujours particulier », rappelant que ce type de gain illustre la bonne dynamique de l’établissement et la fidélité de sa clientèle.

Ce jackpot s’ajoute à la liste des gains importants enregistrés ces derniers mois, confirmant l’attrait des machines à sous pour les amateurs de jeu. Le Pasino souligne accueillir chaque jour ses visiteurs dans un cadre moderne, convivial et sécurisé.

Les jackpots au Pasino du Havre
• 44 037,40 € : jackpot remporté cette nuit de mercredi à jeudi sur une machine à sous.
• Plusieurs gains supérieurs à 10 000 € enregistrés ces dernières semaines.
• Le Pasino rappelle qu'il propose une offre complète de loisirs : machines à sous, jeux de table, restaurant,  spectacles  et  événements.  Il est ouvert  7  jours  sur  7.

----------------------

 




20/11/2025

