Trois morts en Seine-Maritime : les deux conducteurs, légèrement blessés, contrôlés positifs à l'alcool

Nous en savons un peu plus ce lundi matin sur les circonstances de l'accident qui a coûté la vie à trois personnes, deux femmes et un homme, dimanche matin en Seine-Maritime.



Le drame est survenu aux alentours de 4 heures du matin, à l'intersection de la rue de Tourville et de la rue Dulcie-September à Cléon. Deux véhicules de tourisme se sont percutés de plein fouet au milieu du carrefour au moment où l'un d'entre eux tournait sur sa gauche en direction du centre hospitalier.