Travaux d'entretien à Incarville (Eure) : l’A154 fermée pendant quatre nuits en direction de Rouen

Des travaux d’entretien vont entraîner la fermeture de l’autoroute A154 dans le sens Évreux vers Rouen, à hauteur d’Incarville (Eure), sur plusieurs nuits consécutives, entre lundi 17 novembre et vendredi 21 novembre, de 20 heures à 6 heures.



Une déviation sera mise en place :



Les automobilistes en provenance de l’A154 et souhaitant rejoindre l’A13 en direction de Rouen seront redirigés vers l’échangeur n°1 de Val-de-Reuil, puis vers la RD6154, pour reprendre ensuite l’A13 vers Rouen.



Prudence de rigueur



Bison Futé recommande la plus grande vigilance à l’approche du chantier et le respect des itinéraires de déviation mis en place par la SAPN (Société des Autoroutes Paris-Normandie).