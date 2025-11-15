Travaux d'entretien à Incarville (Eure) : l’A154 fermée pendant quatre nuits en direction de Rouen

Illustration infoNormandie
Des travaux d’entretien vont entraîner la fermeture de l’autoroute A154 dans le sens Évreux vers Rouen, à hauteur d’Incarville (Eure), sur plusieurs nuits consécutives, entre lundi 17 novembre et vendredi 21 novembre, de 20 heures à 6 heures.
Une déviation sera mise en place :
Les automobilistes en provenance de l’A154 et souhaitant rejoindre l’A13 en direction de Rouen seront redirigés vers l’échangeur n°1 de Val-de-Reuil, puis vers la RD6154, pour reprendre ensuite l’A13 vers Rouen.
Prudence de rigueur
Bison Futé recommande la plus grande vigilance à l’approche du chantier et le respect des itinéraires de déviation mis en place par la SAPN (Société des Autoroutes Paris-Normandie).
