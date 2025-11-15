Connectez-vous S'inscrire

Travaux d'entretien à Incarville (Eure) : l’A154 fermée pendant quatre nuits en direction de Rouen


Quatre nuits de suite, du lundi 17 novembre et vendredi 21 novembre, les habitués de l'A154 vont devoir modifier leur trajet en direction de Rouen. Des travaux prévus dans le secteur d'Incarville, nécessitent la fermeture d'une portion de l'autoroute pour rejoindre l'A13.



Samedi 15 Novembre 2025 - 15:26


Illustration infoNormandie
Illustration infoNormandie
Des travaux d’entretien vont entraîner la fermeture de l’autoroute A154 dans le sens Évreux vers Rouen, à hauteur d’Incarville (Eure), sur plusieurs nuits consécutives, entre lundi 17 novembre et vendredi 21 novembre, de 20 heures à 6 heures. 

Une déviation sera mise en place :

Les automobilistes en provenance de l’A154 et souhaitant rejoindre l’A13 en direction de Rouen seront redirigés vers l’échangeur n°1 de Val-de-Reuil, puis vers la RD6154, pour reprendre ensuite l’A13 vers Rouen.

Prudence de rigueur

Bison Futé recommande la plus grande vigilance à l’approche du chantier et le respect des itinéraires de déviation mis en place par la SAPN (Société des Autoroutes Paris-Normandie).




Mots clés : A13, déviation, Eure, fermeture, Incarville, travaux




Suivre InfoNormandie sur WhatsApp
http://

Travaux d'entretien à Incarville (Eure) : l’A154 fermée pendant quatre nuits en direction de Rouen

15/11/2025

Accident sur l’A28 : un poids lourd et deux voitures impliqués, la circulation coupée vers Rouen

15/11/2025

Les viaducs du Bec et de la Risle en travaux : l’A28 fermée la nuit entre Brionne et Bernay du 17 au 21 novembre

15/11/2025

Yvelines : l'auteur d'une agression sexuelle à Houilles identifié grâce à une larme tatouée sur son visage

14/11/2025

Trafic de déchets vers l’Afrique : lourdes condamnations au tribunal de Rouen

14/11/2025

Marais Vernier : un septuagénaire chute d’une falaise en cherchant son chien, il est grièvement blessé

14/11/2025

Yvelines. Le cambrioleur d'une boulangerie à Mantes-la-Jolie écope de 12 mois de prison

13/11/2025

Rouen – Le Havre : une opération conjointe pour traquer les produits dangereux et contrefaits

13/11/2025

Rouen : l’appel à témoins a permis de retrouver Malvina, 16 ans

13/11/2025

RN1338 : la route barrée deux nuits entre le giratoire de la Motte et le pont Flaubert, à Rouen

13/11/2025

Cyberattaque du logiciel Weda : le centre de santé intercommunal de Dieppe impacté, les rendez-vous maintenus

13/11/2025

À Rives-en-Seine, la Région soutient l’entreprise Aménagement Mière pour passer un cap délicat

13/11/2025

Yvelines : interpellé avec près de 10 kilos de cannabis lors d'un contrôle routier de routine à Mantes-la-Jolie

13/11/2025

Collision entre un bus et une voiture à Déville-lès-Rouen : une femme incarcérée dans son véhicule

13/11/2025

RN 154 : la remorque d’un poids lourd et un chalet en bois détruits par un incendie sur l’aire de Moisville

13/11/2025

Un piéton mortellement fauché par un poids lourd sur la RN13 entre Évreux et Pacy dans l’Eure

13/11/2025

Seine-Maritime : une maison ravagée par les flammes, le propriétaire sain et sauf à Vieux-Rouen-sur-Bresle

13/11/2025

Une femme désincarcérée après une collision entre deux véhicules dans le pays de Caux

12/11/2025

Rouen : complètement ivre, la jeune femme était endormie au volant dans le tunnel de la Grand-Mare

12/11/2025

Dieppe : un plongeur-démineur évacué par Dragon 76 après un malaise en mer

12/11/2025
Afficher plus d'articles

InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.
Agenda
Les infos les + lues

Un piéton mortellement fauché par un poids lourd sur la RN13 entre Évreux et Pacy dans l’Eure

13/11/2025 -

RN1338 : la route barrée deux nuits entre le giratoire de la Motte et le pont Flaubert, à Rouen

13/11/2025 -

Une femme désincarcérée après une collision entre deux véhicules dans le pays de Caux

12/11/2025 -

En Seine-Maritime, un ouvrier blessé par un foret à bois lors de travaux au Tilleul, près d'Etretat

10/11/2025 -

Seine-Maritime : un homme grièvement brûlé après s’être immolé près d’une station-service à Buchy

10/11/2025 -

A13 : collision entre deux poids lourds à Incarville (Eure), un blessé léger et trafic très perturbé

12/11/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen