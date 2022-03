Trafic de stupéfiants : les policiers font sauter un (nouveau) point de deal à Sotteville-lès-Rouen

Une perquisition a ensuite été effectuée par la brigade des stupéfiants dans l'appartement de la "nourrice", occupé par un homme de 58 ans, avec le concours du chien anti-drogue de la brigade canine. Ont ainsi été découverts (et saisis) 11 kg de stupéfiants (résine et cocaïne en plaquettes de 100 et 500 grammes), une importante somme d'argent en liquide, une arme à feu et le matériel nécessaire au conditionnement de la drogue.



Les deux hommes ont été placés en garde à vue. Le principal mis en cause, connu très défavorablement pour trafic de stupéfiants, selon une source proche de l'enquête, a été présenté à un magistrat du parquet de Rouen puis placé en détention provisoire dans l'attente de son jugement. L'autre homme s'est vu délivrer une convocation par officier de police judiciaire pour le 15 septembre prochain.