Tour de France 2025 : la Normandie brandira ses couleurs au passage de la Grande Boucle

À cette occasion, la Région Normandie offre des drapeaux normands aux spectateurs afin qu’ils puissent encourager les coureurs aux couleurs de leur territoire.Ils seront distribués du 2 au 4 juillet, puis le 7 juillet, aux accueils du Conseil régional à Caen et à Rouen, dans la limite des stocks disponibles.Les familles pourront recevoir jusqu’à trois drapeaux :🕘 Horaires de retrait :• de 9h à 12h30• et de 13h30 à 17h📍 Lieux de distribution :• À Caen : Conseil régional – Abbaye aux Dames – Place Reine Mathilde• À Rouen : Conseil régional – 5 rue Robert Schuman(*) À noter : aucune distribution ne sera assurée les 5 et 6 juillet, jours de week-end.Pour tout savoir sur le Tour de France et sur son passage en Normandie