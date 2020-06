Tentative de cambriolage à Evreux : les suspects étaient équipés de cagoules et d'un marteau

Les recherches ont cependant permis de les retrouver rapidement : les suspects s'étaient dissimulés derrière un buisson. Ils étaient en possession d'un sac à dos contenant un marteau et deux cagoules.



Interpellés pour tentative de vol par effraction, ils ont été placés en garde à vue à l'hôtel de police. L'un est âgé de 24 ans et sans domicile fixe, l'autre a 23 ans et demeure à Val-de-Reuil. Ils ont été laissés libres après s'être vus notifier une convocation devant le tribunal judiciaire d'Evreux pour le 27 janvier 2021.