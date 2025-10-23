Tempête Benjamin : des vents à 160 km/h à Fécamp, plus de 30 interventions des pompiers en Seine-Maritime

La tempête Benjamin secoue la Seine-Maritime ce jeudi. Des rafales atteignant 160 km/h ont été enregistrées à Fécamp, provoquant chutes d’arbres et dégâts matériels. Les pompiers ont déjà mené plus de 30 interventions, notamment sur la côte, sans faire de blessés.