Tempête Benjamin : 75 interventions recensées en Seine-Maritime, six habitants relogés à Saint-Léonard

La majorité des appels parvenus au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis) concerne des chutes d’arbres, des câbles électriques au sol, des éléments de toiture envolés et quelques inondations de logements. Aucun blessé n’a été signalé à ce stade.



Les autorités rappellent que la vigilance reste de mise. Le département demeure en alerte orange pour le risque de vague-submersion sur le littoral, tandis que la vigilance jaune "vents violents" est maintenue jusque tard dans la nuit.



En outre que le pont de Normandie (axe Honfleur - Le Havre) est interdit à la circulation jusqu'à ce jeudi en d'après-midi.



A noter : les pompiers appellent à limiter les déplacements non essentiels et à signaler tout danger immédiat via le 112.