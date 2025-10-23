Connectez-vous S'inscrire

Tempête Benjamin : 75 interventions recensées en Seine-Maritime, six habitants relogés à Saint-Léonard


La tempête Benjamin a fortement secoué la Seine-Maritime ce mercredi, mobilisant les sapeurs-pompiers à 75 reprises. À Saint-Léonard, six personnes ont dû être relogées après la chute d’arbres menaçant des habitations.



Jeudi 23 Octobre 2025 - 14:38


La plage de Fécamp ce jeudi en milieu d'après-midi,. Capture d'écran webcam vision-environnement
La plage de Fécamp ce jeudi en milieu d'après-midi,. Capture d'écran webcam vision-environnement
Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime poursuivent leurs opérations de sécurisation et de dégagement ce jeudi après-midi, dans le sillage de la tempête Benjamin. À 14 heures, le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis 76) comptabilisait 75 interventions directement liées aux intempéries.

Parmi les faits marquants : à Saint-Léonard, une commune du littoral proche de Fécamp, des arbres sont tombés ou menaçaient de s’effondrer sur des maisons. Une habitation a été impactée par la chute d'un arbre et une autre menacée, précisent les sapeurs-pompiers. Au total une famille de cinq personnes va être relogée par les soins de sa compagnie d'assurance et une autre prise en charge par sa famille. 


Câbles arrachés, toitures endommagées, maisons inondées

La majorité des  appels parvenus au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis) concerne des chutes d’arbres, des câbles électriques au sol, des éléments de toiture envolés et quelques inondations de logements. Aucun blessé n’a été signalé à ce stade.

Les autorités rappellent que la vigilance reste de mise. Le département demeure en alerte orange pour le risque de vague-submersion sur le littoral, tandis que la vigilance jaune "vents violents" est maintenue jusque tard dans la nuit.

En outre que le pont de Normandie (axe Honfleur - Le Havre) est interdit à la circulation jusqu'à ce jeudi en d'après-midi.

A noter : les pompiers appellent à limiter les déplacements non essentiels et à signaler tout danger immédiat via le 112.

Tempête : trafic ferroviaire très perturbé en Normandie

Les lignes SNCF en Normandie restent touchées par les conséquences de la tempête Benjamin. Ce jeudi, plusieurs incidents sont signalés, dont un arbre en feu à Serquigny (Eure) ou encore une panne d’alimentation électrique près du Havre (Seine-Maritime).

La circulation des trains sera fortement perturbée ce vendredi 24 octobre sur l’ensemble du réseau Nomad Train, prévient la SNCF sur les réseaux sociaux. La reprise se fera très progressivement, avec une priorité donnée aux liaisons entre Paris et la Normandie. Des suppressions sont attendues sur toutes les lignes. Les voyageurs sont invités à vérifier les horaires avant tout déplacement.





Mots clés : Saint-Léonard, sapeurs-pompiers, Seine-Maritime, tempête Benjamin



http://

Tempête Benjamin : 75 interventions recensées en Seine-Maritime, six habitants relogés à Saint-Léonard

23/10/2025

Refus d’obtempérer et interpellation musclée à Cléon : un conducteur de 47 ans en garde à vue

23/10/2025

Il frappe sa mère de 80 ans, puis revient armé d'une hache à Saint-Aubin-lès-Elbeuf

23/10/2025

Tempête Benjamin : des vents à 160 km/h à Fécamp, plus de 30 interventions des pompiers en Seine-Maritime

23/10/2025

Seine-Maritime. A Dieppe, le pont Colbert a repris sa place, une manœuvre saluée par tous

22/10/2025

Tempête Benjamin : la Seine-Maritime en alerte, vents violents et fortes vagues attendus ce jeudi

22/10/2025

Week-end de chassé-croisé : circulation difficile en Île-de-France et sur les grands axes

22/10/2025

Vol de téléphone : piégés par la victime et la BAC lors d’un rendez-vous à Sotteville-lès-Rouen

22/10/2025

Rouen : interpellation de trois individus dans une voiture volée

22/10/2025

A Elbeuf, il grille un feu rouge devant les policiers : le conducteur avait 1,5 g d’alcool dans le sang

22/10/2025

Yvelines. Refus d’obtempérer à Conflans : un jeune conducteur interpellé après une perte de contrôle

22/10/2025

29 pêcheurs en infraction au Tréport : la préfecture de Seine-Maritime rappelle les règles de la pêche à pied

22/10/2025

Deux blessés légers après une explosion de mortier d’artifice à Rouen

22/10/2025

Trafic SNCF interrompu après la mort d’une femme percutée par un train à Notre-Dame-de-Bondeville

21/10/2025

Fécamp : un septuagénaire se donne la mort au moment de son expulsion

21/10/2025

Incendie à bord du « Nominoë » en baie de Seine : les quatre marins sont sains et saufs

21/10/2025

Yvelines. Disparu depuis plus d'un mois à Chatou, Hervé Bernard toujours recherché activement par la police

21/10/2025

Rouen : trois mineurs interceptés à bord d’une Mercedes conduite sans permis

21/10/2025

Le Havre : la Clio roulait tous feux éteints et son conducteur avait un permis annulé

21/10/2025

Dieppe : ivre et en excès de vitesse au volant d’une Alfa Romeo, il est interpellé par la police

21/10/2025
Afficher plus d'articles

Les brèves
10/10/2025

Accident entre une voiture et une moto sur la N138 aux Essarts : un blessé léger

09/10/2025

Le Havre : il conduit malgré un permis suspendu et grille un feu rouge

09/10/2025

Port-Jérôme-sur-Seine : ivre au guidon d'un cyclomoteur « trafiqué »

Plus de brèves
InfoNormandie
Agenda
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.
Les infos les + lues

Percuté par une voiture, le motard, éjecté dans le choc, succombe à ses blessures : la vitesse en cause ?

17/10/2025 -

Trafic SNCF interrompu après la mort d’une femme percutée par un train à Notre-Dame-de-Bondeville

21/10/2025 -

Alcool et vitesse : un conducteur de 23 ans dans un état critique après une collision sur la N12 à Bazainville (Yvelines)

19/10/2025 -

Un motard décède après une collision à Notre-Dame-de-Bondeville, en Seine-Maritime

16/10/2025 -

Yvelines. La ville des Mureaux inaugure un nouvel espace de vie citoyenne : un hommage à Simone Veil

17/10/2025 -

Disparition inquiétante à Gournay-en-Bray en Seine-Maritime : Maxime a été retrouvé sain et sauf

20/10/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen