Sur l’A28, le camion arrache les rails de sécurité et percute une voiture circulant en sens inverse

L’autoroute a été fermée dans les deux sens, entre l’échangeur n° 9 du Four Rouge et n°10 des Hayons pendant trois heures. Une déviation a été mise en place par le RD928 et RD915.



L’évacuation du poids lourd et la remise en état de la chaussée et des éléments de sécurité va nécessiter une réduction du nombre de voies dans l’autre sens jusqu’à 18 heures environ, indique l’officier de garde du centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis76).