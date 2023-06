Sortie de route à Criel-sur-Mer : le véhicule s’immobilise en contrebas dans un fossé

Un accident de la circulation, impliquant un seul véhicule, est survenu ce dimanche 4 juin en milieu de matinée route du Cabaret à Criel-sur-Mer (Seine-Maritime).



La voiture a terminé sa source, après une sortie de route, dans le fossé et s’est immobilisée à environ cinq mètres en contrebas. Son conducteur, un homme de 69 ans, était incarcéré à l’intérieur à l’arrivée des premiers secours, vers 10h30.



Ce dernier, légèrement blessé, a été extrait de l’habitacle et pris en charge par les sapeurs-pompiers. Il a été transporté en urgence relative vers le centre hospitalier de Dieppe.



La circulation sur la D16 a été interrompue le temps de l’intervention qui a mobilisé treize sapeurs-pompiers avec quatre engins.



La gendarmerie s’est chargée des constatations et a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de l’accident.