Seine-Maritime : une voiture sur le toit à Le Catelier, la conductrice conduite à l’hôpital de Dieppe

Une perte de contrôle serait à l’origine de l’accident de circulation qui est survenu, ce samedi soir, sur la D22 en direction de Muchedent à Le Catelier, en Seine-Maritime.



Un véhicule de tourisme, seul en cause, était immobilisé sur le toit à l’arrivée des sapeurs-pompiers un peu avant 20h30. La conductrice, âgée de 25 ans, avait réussi à s’extirper par elle-même de l’habitacle. Elle a été prise en charge par les secours et après examen, a été transportée, en urgence relative, au centre hospitalier de Dieppe.



La route a été coupée dans les deux sens le temps de l’intervention qui a mobilisé douze sapeurs-pompiers et trois véhicules de secours.