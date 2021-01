Seine-Maritime : un quinquagénaire visé par deux hommes cagoulés et lourdement armés près du Havre

Un homme de 56 ans, originaire de la région du Havre (Seine-Maritime) a été la cible de deux individus cagoulés et armés lourdement.



La scène s'est déroulée lundi 18 janvier, vers 9h30, rue des Jardinets à Fontaine-la-Mallet. Le quinquagénaire sortait son chien quand deux individus ont bondi d'un véhicule et ont tiré des coups de feu à plusieurs reprises dans sa direction, sans l'atteindre. L'homme est parvenu à s'enfuir, tandis que les tireurs sont remontés dans leur voiture et ont pris la fuite.



Selon des témoins, présents au moment des faits, plusieurs équipages de police sont rapidement arrivés sur les lieux et ont quadrillé le secteur, à la recherche des individus. En vain.



Le service régional d'identité judiciaire (SRIJ) a procédé dans la matinée, sur place, à une série d'investigations technique et scientifique. Chaque élément recueilli pourra permettre de faire avancer l'enquête.