Seine-Maritime : un joggeur et un automobiliste mordus par un chien dans une rue de Montivilliers

Un joggeur et un automobiliste ont été mordus par un chien de type « Staffordshire » que promenait un ami du propriétaire, hier mercredi, dans une rue de Montivilliers, près du Havre (Seine-Maritime).



Vers 17 heures, les sapeurs-pompiers et la police municipale sont appelés à intervenir rue Bréquigny à Montivilliers où deux hommes sont blessés par des morsures de chien.



L’un d’eux, âgé de 47 ans, explique avoir été attaqué par l’animal alors qu’il faisait son jogging. Il a été mordu à plusieurs reprises à un bras et aux chevilles.



La deuxième victime, un automobiliste de 69 ans, a assisté à la scène. Il a stoppé sa voiture et s’est précipité pour porter assistance au joggeur. A cet instant, l’animal l’a attaqué lui aussi au niveau des chevilles.



Les deux blessés ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers et transportés au centre hospitalier Jacques-Monod à Montivilliers.