Seine-Maritime : un jeune homme blessé à la cuisse par des tirs d'arme à feu à Petit-Quevilly

Un homme de 26 ans a été blessé à une cuisse par une arme à feu, aujourd'hui vers 13 heures, à Petit-Quevilly, dans l'agglomération rouennaise (Seine-Maritime). Ce sont des riverains de la Rue Pablo-Neruda où se sont déroulés les faits qui ont prévenu les services de police après avoir entendu des bruits de détonations.



A leur arrivée, les sapeurs-pompiers et le SAMU étaient déjà sur place et avaient pris en charge la victime qui a été transportée au CHU Charles-Nicolle à Rouen.



La rue a été bouclée afin de permettre aux policiers du service régional d'identité judiciaire (SRIJ) de procéder à des relevés de traces et d'indices, indispensables pour la poursuite des investigations. L'enquête a été confiée à la brigade des atteintes aux personnes (ex-brigade criminelle) de la Sûreté départementale. L'auteur des tirs qui circulait à bord d'un véhicule est activement recherché.





Les enquêteurs entendront la victime dès que son état de santé le permettra.