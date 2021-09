Seine-Maritime : un garage attenant à deux maisons embrasé, sept personnes incommodées par les fumées

A 20h32, les sapeurs-pompiers indiquaient que le feu avait été contenu au garage entièrement embrasé avant d'annoncer, une heure plus tard que l'incendie était « considéré comme éteint.»



Le dernier bilan provisoire communiqué par le centre opérationnel d'incendie et de secours (Codis) fait état de quatre adultes et trois enfants incommodés par les fumées. Deux des adultes et les trois enfants ont été transportés au CHU de Rouen.



Opération de déblai et de dégarnissage de la toiture était en cours vers 22 heures et devait se poursuivre une partie de la nuit.



L'intervention a mobilisé 16 sapeurs-pompiers avec 4 engins.