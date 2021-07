Seine-Maritime : un feu de détritus suspect à Petit-Quevilly, la piste criminelle est privilégiée

La façade des locaux de la société France Incendie, boulevard Stanislas-Girardin à Petit-Quevilly, a été endommagée par un feu de détritus.



Les sapeurs-pompiers ont été appelés à 0h57 via le 18 pour un feu de poubelles. L’incendie a été éteint à l’aide d’une lance. Mais la façade du bâtiment contre laquelle les détritus sortis d’une poubelle ont été amassés (et enflammés) a été impactée. Deux véhicules stationnés à proximité ont également été dégradées par les flammes.



Lors des constatations, les policiers ont remarqué que la vitre d’une fenêtre donnant à l’arrière du bâtiment était brisée. Une enquête a été ouverte et la piste d’un acte criminel est privilégiée, selon nos informations.