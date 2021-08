Seine-Maritime : un cycliste et une voiture se percutent à Bretteville-Saint-Laurent : un blessé grave

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervenus, samedi 14 août, en début d'après-midi, route de Saint-Laurent-en-Caux, à Bretteville-Saint-Laurent, pour un accident grave de la circulation.



Un véhicule de tourisme et le pilote d'une bicyclette sont entrés en collision à l'intersection entre la D103 et le chemin vicinal n°5. Dans le choc, le cycliste, âgé de 18 ans, a été grièvement blessé au niveau de la gorge. Il a été pris en charge par les secours et médicalisé par le service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) de Dieppe pour être évacué par l'hélicoptère Viking 76, vers le CHU Charles-Nicolle de Rouen.



Les cinq occupants de la voiture s'en sont sortis indemnes.



Le CD 103 a été coupée à la circulation le temps de l'intervention.