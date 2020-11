Seine-Maritime : trois trafiquants de drogue condamnés à des peines de prison

Lors des vérifications, une forte odeur de résine de cannabis s'échappe de l'habitacle. Le conducteur et son passager, âgés de 21 ans, remettent aux policiers, sans attendre, quelques grammes de stupéfiants en leur possession. Ils sont interpellés et placés en garde à vue par le groupe d'appui judiciaire (GAJ), en charge de l'enquête.



Des perquisitions sont effectuées d'abord dans le véhicule puis au domicile respectif des deux suspects, à Rouen et Franqueville-Saint-Pierre. De la résine et de l'herbe de cannabis sont saisis, ainsi que deux balances électroniques, des sachets de conditionnement et 2 700€ en espèce. Les mis en cause avouent être consommateurs de stupéfiants et se livrer à la revente depuis l'été dernier.