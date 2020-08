Seine-Maritime : trois blessés, dont un grave, dans un accident entre une voiture et une moto

Trois personnes ont été blessées, dont une grièvement, lors d’une collision entre une voiture et une moto. L’accident s’est produit ce samedi matin à 10h40, sur la route de Fécamp à Ypreville-Biville (Seine-Maritime).



Les sapeurs-pompiers qui sont sur place en ce moment ont dénombré un blessé grave et un léger, parmi les occupants de la moto et un blessé léger dans la voiture.