Connectez-vous S'inscrire




Seine-Maritime : tentative de départ de migrants déjouée sur le littoral du pays de Caux


Trente-cinq migrants ont été pris en charge ce samedi matin à Veules-les-Roses et La Chapelle-sur-Dun (Seine-Maritime), avec l’appui des collectivités locales et des forces de l'ordre.



Samedi 6 Septembre 2025 - 17:44



Le drone, un outil précieux pour les services de sécuirté (police et gendarmerie) sur le littoral normand - Illustration Pixabay
Le drone, un outil précieux pour les services de sécuirté (police et gendarmerie) sur le littoral normand - Illustration Pixabay
Une nouvelle tentative de départ de migrants vers la Grande-Bretagne via la traversée de la Manche a été déjouée ce samedi 6 septembre sur le littoral de la Seine-Maritime. Dix personnes, dont cinq enfants, ont été découvertes à Veules-les-Roses, tandis que vingt-cinq autre migrants majeurs ont été interceptés à La Chapelle-sur-Dun.

Six OQTF notifiées

Avec l’appui des maires des deux communes et de la communauté de communes de la Côte d’Albâtre, les migrants – principalement originaires de Syrie, du Koweït, du Yémen, mais aussi d’Iran, de Palestine, de Tunisie, de Libye, d’Arabie Saoudite et d’Égypte – ont été regroupés dans des salles communales. Ils y ont fait l’objet d’un bilan administratif.

     A lire aussi      
Drones et hélicoptère autorisés pour surveiller le littoral de la Seine-Maritime face à la pression migratoire

Au terme de ces démarches, six arrêtés d’obligation de quitter le territoire français (OQTF) ont été notifiés. La sous-préfète de Dieppe s’est rendue sur place afin de superviser la coordination de la prise en charge et des démarches administratives.

Des migrants régulièrement interceptés

Dans un communiqué, publié ce samedi en fin d'après-midi, le préfet de la Seine-Maritime a salué « l’engagement et la forte réactivité des collectivités territoriales et des forces de sécurité intérieure » mobilisées lors de ces opérations.

Dans la nuit du 13 au 14 août dernier, quarante-neuf migrants, parmi lesquels sept enfants et huit femmes, avaient été repérés à Varengeville-sur-Mer, près de Dieppe (Seine-Maritime). La majorité d'entre eux étaient de nationalité syrienne, mais plusieurs autres pays étaient originaires du Koweït, de la Palestine, Libye, Irak, Égypte, Tchad et Liban. 
 




Mots clés : Grande-Bretagne, Manche, migrants, Seine-Maritime




L'info en continu

Seine-Maritime : tentative de départ de migrants déjouée sur le littoral du pays de Caux

06/09/2025

Eure : un motard grièvement blessé dans une collision avec une voiture à Saint-Pierre-du-Val

06/09/2025

Seine-Maritime : une maison ravagée par les flammes dans la nuit à Ferrières-en-Bray

06/09/2025

Voiture en feu, conducteur incarcéré.. : quatre blessés dans un spectaculaire accident quai de la Bourse à Rouen

06/09/2025

Grandes marées : vigilance accrue sur le littoral de la Manche la semaine prochaine

05/09/2025

Eure : le conducteur d’un utilitaire tué dans une violente collision frontale avec un poids-lourd à Martainville

05/09/2025

Yvelines : un appel à témoins après la disparition inquiétante d’une femme de 40 ans à Versailles

05/09/2025

RN28 : fermetures de nuit du tunnel de la Grand’Mare à Rouen pour travaux de maintenance

05/09/2025

Yvelines. Un policier percuté par un homme à trottinette lors d’un contrôle à Trappes

05/09/2025

Un spéléologue bloqué à 50 mètres de profondeur secouru au Puits du Diable à Canteleu, près de Rouen

04/09/2025

Deux ministres attendues ce vendredi à Val-de-Reuil (Eure) pour parler insertion et emploi

04/09/2025

Interpellé à Rouen, le chauffard était recherché depuis plus de huit mois après un accident près de Mantes-la-Jolie

04/09/2025

Yvelines. Rénové, l’Hôtel de Ville de Mantes-la-Jolie inauguré ce samedi par Valérie Pécresse, présidente de la Région

04/09/2025

Week-end aérien au Havre : portes ouvertes et show de drones à l’aéroport d’Octeville

04/09/2025

A131 : trois jours de perturbations entre Tancarville et Le Havre pour sonder un affaissement de chaussée

04/09/2025

Eure : trois groupes locaux sur la scène du Silo à Verneuil-sur-Avre le 20 septembre

04/09/2025

À Saint-Étienne-du-Rouvray, un automobiliste de 20 ans arrêté après une folle poursuite

04/09/2025

Course-poursuite nocturne à Rouen : le fuyard de 17 ans conduisait sans permis et positif au cannabis

04/09/2025

Eure : un bus se renverse sur la rambarde de l’aire de Vironvay, sur l’A13

03/09/2025

Au Havre, il dérobe un scooter pour se faire « un peu d'argent », la vidéosurveillance le trahit

03/09/2025
Afficher plus d'articles
InfoNormandie
Les infos les + lues

Grave accident sur l’A13 : l’autoroute fermée vers Paris à hauteur de Hongueville-Hénouville (Eure)

31/08/2025 -

Violent accident sur l’A13 dans l'Eure : huit blessés dont trois enfants et une femme en urgence absolue

31/08/2025 -

Yvelines : un appel à témoins après la disparition inquiétante d’une femme de 40 ans à Versailles

05/09/2025 -

Incendie dans un bâtiment industriel à Gonfreville-l’Orcher : un blessé léger

02/09/2025 -

Deux accidents de la route ce lundi matin dans l’Eure : deux blessés transportés à l'hôpital

01/09/2025 -

Course-poursuite de 50 km dans les Yvelines : la voiture avait été volée en Seine-Maritime

01/09/2025 -

Eure : un poids lourd de 44 tonnes percute le terre-plein central sur l’A28, la circulation encore perturbée ce matin

03/09/2025 -

Yvelines. A Carrières-sous-Poissy, un cirque s’installe de force sur le parking du centre commercial Leclerc

02/09/2025 -

Rixe mortelle devant « La Winery » à Évreux : les circonstances du drame décryptées par l’enquête

02/09/2025 -

Santé. Une cabine ophtalmologique connectée inaugurée à Louviers

31/08/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen