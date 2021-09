Seine-Maritime : six incendies se déclarent mystérieusement dans le centre-ville de Rouen

Pas moins de six incendies se sont déclarés cette nuit de mercredi à jeudi, dans le centre-ville de Rouen (Seine-Maritime). Les faits ont été constatés entre 23h30 et 3h du matin, dans un périmètre assez rapproché autour du Palais de justice.



Le premier départ de feu a été signalé à 23h30 dans les parties communes d'un immeuble de la rue du Beffroy. Une heure plus tard, c'est le siège d'une Peugeot 206, garée rue Abbé Cochet qui s'est mystérieusement enflammé.