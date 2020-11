Seine-Maritime : quatre veaux périssent dans un bâtiment agricole ravagé par le feu

L’intervention, rapide, du propriétaire a permis de sauver in extremis trente-trois veaux, les quatre autres ont péri dans l’incendie, indique le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis76).



Le bâtiment a été entièrement détruit malgré les moyens engagés par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) qui a mobilisé 47 hommes au plus fort du sinistre.



Une enquête a été ouverte pour tenter de déterminer l’origine du départ de feu.