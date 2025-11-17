Seine-Maritime : le conducteur d’une voiturette contrôlé positif au cannabis à Sainte-Eustache-la-Forêt

Outre une forte odeur de cannabis qui s'échappe de l'habitacle, le conducteur, 52 ans, présente des difficultés d’élocution et a les mains tremblantes. Le dépistage stupéfiants, via un test salivaire, se révèle positif au THC. Interrogé sur une éventuelle détention de produits illicites, il remet spontanément un morceau de résine de cannabis.



L’homme fera l’objet d’une rétention immédiate de permis et sera interpellé pour conduite sous l'emprise de produits stupéfiants.