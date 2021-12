Seine-Maritime : le braqueur d'une fleuriste d'Elbeuf activement recherché par la police

Le magasin Manon Fleurs, rue des Martyrs près de la place François-Mitterrand à Elbeuf-sur-Seine (Seine-Maritime) a été victime d'un vol à main armée, mardi 14 décembre, en fin de journée.



Il était aux environs de 18 heures, quand un homme le visage partiellement dissimulé par un cache cou a fait irruption dans la boutique. Armé d'une arme de poing, il se dirige vers la gérante et la menace en lui demandant le contenu de la caisse.



La fleuriste, âgée de 69 ans, glisse quelques centaines d'euros dans un sac en plastique tendu par le malfaiteur. Mais ce dernier veut plus d'argent. Il exhibe alors une matraque et frappe sur un ordinateur entreposé sur le comptoir.