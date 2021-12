Elbeuf-sur-Seine : le malfaiteur braque la commerçante et s'empare du contenu de la caisse

Le magasin Okaïdi, situé à l'angle des rues de la Paix et des Martyrs, dans la rue commerçante d'Elbeuf-sur-Seine (Seine-Maritime) a été le théâtre d'un vol à main armée, samedi 4 décembre, en début de matinée.



Vers 9h30, un homme porteur d'une cagoule et de gants a fait irruption de la boutique. Il s'est dirigé vers la gérante, âgée d'une quarantaine d'années, et a pointé son arme de poing dans sa direction. Le malfaiteur l'a alors contrainte sous la menace de lui remettre le contenu de la caisse, soit 300 euros environ.