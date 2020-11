Seine-Maritime : la voiture percute délibérément à deux reprises un piéton à Sotteville-lès-Rouen

Grièvement blessé, l'homme, âgé de 34 ans et domicilié dans l'agglomération rouennaise, a été secouru par les sapeurs-pompiers et le SAMU, appelé sur les lieux. Il a été transporté, en urgence absolue, vers le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen.



Dans l'impossibilité d'entendre la victime, en raison de la gravité des blessures, les policiers ont procédé à une enquête de voisinage et à l'exploitation de la vidéosurveillance pour tenter de recueillir des éléments. Comme il est d'usage, ils ont également auditionné les proches du trentenaire, ainsi que ses relations. L'hypothèse d'un règlement de compte semble privilégiée.