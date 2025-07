Seine-Maritime : la micro-crèche Le Globe Coloré à Bihorel fermée pour « manquements graves »

La micro-crèche Le Globe Coloré, implantée à Bihorel, fait l’objet d’une fermeture administrative provisoire à partir de ce lundi 21 juillet 2025. La mesure a été décidée par le préfet de la Seine-Maritime, à la suite d’une visite inopinée menée le 16 juillet par les services de la protection maternelle et infantile (PMI) du Conseil départemental et la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (Ddets).



Selon la préfecture, plusieurs manquements graves ont été relevés, remettant en cause la sécurité des enfants et la qualité de leur accueil. Ces constats surviennent malgré des mises en demeure antérieures et des échanges répétés entre les services de contrôle et les responsables de l’établissement.