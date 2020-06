Seine-Maritime : la collision entre deux voitures fait un mort et deux blessés près de Dieppe

Un homme de 51 ans est décédé dans l’accident survenu dans le courant de la nuit dernière à Rouxmesnil-Bouteilles, près de Dieppe, en Seine-Maritime.



Deux véhicules sont entrés en collision rue du Champ-de-Courses, dans des circonstances que l’enquête de police va devoir déterminer.



Le conducteur de l’une des voitures en cause, un homme de 51 ans, était en arrêt cardio-respiratoire quand il a été pris en charge par les sapeurs-pompiers, arrivés sur les lieux vers 1h30 du matin. La tentative de réanimation ayant échoué, la victime a été déclarée décédée par le médecin du service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR).



Dans le second véhicule, les deux occupants, âgés d’une trentaine d’années, étaient incarcérés dans l’habitacle. Blessés, dont un plus sérieusement, ils ont été transportés vers le centre hospitalier de Dieppe.