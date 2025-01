Seine-Maritime : l'enquête va devoir établir l'origine de l'incendie et du décès d'un bébé de 7 mois à Elbeuf

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du décès et a été confiée aux services de police.



Ce drame a provoqué une vive émotion à Elbeuf. « J'ai une pensée chaleureuse et amicale pour la famille », a écrit le maire de la ville, Djoudé Mérabet, sur son compte X (anciennement Twitter). Autre réaction, celle de la ministre déléguée à la Ville, Juliette Méadel, suite au décès du nourrisson : « Je pense aux victimes, à ses frères et sœurs, aux blessés, à la famille et aux proches ».