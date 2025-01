Incendie dramatique à Elbeuf : un nourrisson de 7 mois décède, 16 victimes transportées à l'hôpital

Le feu a été maîtrisé au moyen d’une lance à incendie, tandis que les sapeurs-pompiers ont procédé au sauvetage de trois enfants, grâce à une échelle aérienne, indique le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis76).



Malgré tous les efforts déployés, les secours ne sont pas parvenus à sauver un nourrisson qui a été déclaré décédé par le médecin du SMUR.



Une femme de 36 ans et ses trois enfants de 12, 9 et 4 ans, ont été pris en charge, légèrement blessés. Ils ont été transportés au centre hospitalier d’Elbeuf. « Leurs jours ne sont pas en danger », a précisé dans l'après-midi le procureur de la République, Sébastien Gallois. Onze autres personnes impliquées dans l'incendie sont indemnes.



Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte par le parquet ce matin ; elle est confiée à la Direction interdépartementale de la Police nationale (DIPN76). Des opérations de police technique et scientifique sont en cours pour déterminer l’origine de l’incendie, indique encore le magistrat.