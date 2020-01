Seine-Maritime : il provoque un accident à Canteleu et continue sa route, le chauffard était ivre

La police, prévenue entre temps, arrive sur place et interpelle l’auteur de l’accident. Ce dernier titube et bafouille, en deux mots il est alcoolisé. Il souffle à 0,64 mg par litre d’air exprimé soit 1,28 g d’alcool dans le sang.



L’homme âgé de 53 ans est placé en garde à vue pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, sa faut de maîtrise et délit de fuite.