Seine-Maritime : il est grièvement brûlé en mettant le feu à des détritus à Mauquenchy

Un homme de 46 ans a été brûlé gravement en voulant mettre le feu à un tas de détritus en début d'après-midi, dans un champ situé en bordure de la route de Roncherolles à Mauquenchy (Seine-Maritime).



Les sapeurs-pompiers ont été alertés à 14h17. Sur place, ils ont porté assistance à un homme qui était brûlé sur 9% du corps au niveau du visage et des avant-bras. Il aurait été victime d'un retour de flammes alors qu'il tentait d'enflammer des détritus, selon le centre opérationnel d'incendie et de secours (Codis). .



Le quadragénaire a été transporté, médicalisé par le service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR), par l'hélicoptère Vikings du SAMU76 vers le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen.